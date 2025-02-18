El creador de $LIBRA alardeaba “controlar” a Javier Milei y de haber pagado sobornos

Hayden Davis, la cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, aseguró tener “control” total de lo que Javier Milei iba a hacer y decir para promocionar el token, diseñar maniobras de insider trading e incluso haber pagado coimas para que eso sucediera. Así lo reflejan chats a los que accedió LA NACION y algunos que fueron difundidos públicamente en redes sociales por recipientes de esos chats que, frente a la luz de los hechos, deciden mostrar lo que el joven decía hacer previo a la debacle de su proyecto.

El impacto político local no se compara a los efectos secundarios que causó el escándalo $LIBRA a nivel mundial. No solo por el involucramiento de Milei, que parece ya ser anecdótico en los círculos cripto globales, sino por encontrar a los responsables de la estafa. El enojo en esos ámbitos es profundo porque aseguran que personas como Davis le produjeron un daño irreparable a la innovación que los emprendedores serios procuran lograr con los desarrollos de criptografía y blockchain. Por eso es que muchos ahora hacen público, o envían pruebas por privado, de lo que el joven planificaba hacer con el lanzamiento del token y lo decía haber hecho para lograrlo. No hay evidencias de momento sobre la veracidad de los hechos sobre los que presumía. En el Gobierno niegan de manera terminante que Milei o alguien de su entorno haya lucrado con este caso.

Uno de los mensajes a los que tuvo acceso LA NACION fue recibido por un ejecutivo de una firma de inversión en cripto, por parte de Davis, el 11 de diciembre de 2024. El joven buscaba capital para el el lanzamiento de un memecoin vinculado a Milei. “Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”. “Eso es una locura”, le responde su interlocutor. “Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)”, agregó. La firma rechazó la oferta.

Detrás de $LIBRA hubo inversores. Una conversación entre ellos revela su conocimiento sobre los manejos de Davis y lo que decía poder hacer. “Estaba fuera de control”, dice uno de ellos, sobre Davis. “Loco. La codicia. [Hayden] sentía que había descubierto una formula de impresión de dinero”, le contestan.

En un chat grupal entre miembros de DeFi Tuna, un protocolo basado en Solana que financió a Kelsier Ventures y personas de esta segunda empresa, detrás del lanzamiento de $LIBRA, se da el siguiente intercambio, el 15 de enero de este año.

Vlad Pozniakov (manager de producto): “Además no se sus objetivos a largo plazo. ¿Quieren seguir haciendo pump [aumento rápido y significativo del precio] o quieren distribuir todos los MATES [a gente cercana] rápido?”

Hayden Davis: “Si fellas. Para ser honesto, estamos tratando de max extract [equivalente a sacarle todo el jugo] en esta. Estos fundadores no se si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento pero este tipo es raro”.

En estas conversaciones también aparece el hermano de Hayden, Gideon Davis, que es el COO de la empresa. Se discuten maniobras de gestión del precio. Los dos jovenes son las caras visibles hoy, pero detrás de Kelsier Ventures también está Tom Davis, su padre. En un reportaje que le hizo The Christian Broadcasting Network (se define él como un devoto cristiano luego de que Dios le salvó la vida), reveló que pasó un año preso en una cárcel federal de Estados Unidos. “Empecé a trabajar en una empresa un poco sospechosa, pero ganaba muchísimo dinero a los 17 años. Empezamos a hacer cosas que nunca debimos haber hecho, como falsificar cheques de viaje, asumir identidades y ser alguien que no éramos para poder crear dinero de la nada”, dijo. Contó que al aceptar los crímenes, el FBI le redujo la pretensión de pena a un año, aunque el recuento era de “60 o 70 años”.

Diogenes Casares, un experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance, aseguró: “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, narró.

En un video publicado por Solana Floor y confirmado por los interlocutores, se escucha al fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, y Ben Chow, de la empresa Meteora (con la que trabajó Kelsier en el lanzamiento) en reunión virtual. Povolotski le cuenta a Chow que habían interactuado con Kelsier pero luego de ver sus manejos, decidieron devolverle el dinero y cortar su relación. “Pasaron cosas raras. Algo que me asustó es que 30 minutos antes de que Melania salga, Hayden sabía cuando lo iban a retuitear, se lo decía a Vlad, pidió liquidez. Y yo me preguntaba a cuántos se lo dijo. Los que snipearon Melania snipearon los siguientes [en relación con $LIBRA]”, le dice. Davis ha aceptado su involucramiento con ambos tokens, Melania y Libra, y Chow ha renunciado luego de que se conozca este video.

Estas evidencias arrojan más interrogantes sobre la sucesión de eventos en los minutos previos y posteriores al tuit de Milei. El Presidente dijo, en la entrevista del lunes con TN, que había publicado el mensaje tres minutos después porque vio que se había lanzado y entonces quiso apoyarlo por ser un “tecno optimista”. Sin embargo, la cronología no es correcta. Su tuit no fue unos minutos después, sino al mismo tiempo. El token se lanzó en simultáneo a su publicación. Un minuto antes, no se podía adquirir el token.

Davis se encuentra en el centro de la tormenta a nivel mundial por varios motivos. Dice estar sentado, como custodio, arriba de unos US$100 millones que “son de la Argentina” y aunque dice que espera instrucciones, continúa en contacto con fuentes cercanas o en el Gobierno. Estos mensajes y videos se acumulan a las sospechas en el escenario local sobre pedidos de coimas hechos por personas del entorno de Milei. Además de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, que dijo públicamente que le solicitaron dólares para reunirse uno a uno con el Presidente, dos empresarios que fueron al Tech Forum del año pasado aseguraron a este medio que sucedió lo mismo, por parte de los organizadores y su entorno (Mauricio Novelli y Manuel Torreones Godoy) para incluso sacarse una foto con él.

(Con información de Camila Dolabjian para La Nación)