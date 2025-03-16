Las universidades públicas harán su primer paro nacional del año

Los trabajadores docentes y no docentes de todas las universidades nacionales del país realizarán esta semana su primera medida de fuerza de 2025, que se enmarca en un plan de lucha para hacer frente a la crisis del sistema universitario generada por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Ante la pérdida de poder adquisitivo durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza, los aumentos por debajo de la inflación en enero y febrero, y la nula voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo, las organizaciones gremiales que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales consensuaron un Paro Nacional Universitario de 48 horas, entre mañana y el martes.

A casi once meses de la histórica Marcha Federal Universitaria, el sector inicia el ciclo lectivo en un escenario económico y salarial más desfavorable que en aquel momento, agravado por “un contexto signado por la violencia institucional”, destacó el viernes Federico Montero, de CONADU, al abrir la conferencia de prensa para anunciar la medida. Antes de comenzar, los dirigentes debieron brindar información sobre los participantes a agentes de la Policía de la Ciudad, que el día anterior habían participado de la represión en Plaza Congreso, por lo que también repudiaron “el hostigamiento y la intimidación” ante un acto público para defender sus derechos.

“No tenemos presupuesto universitario por una decisión política del Gobierno Nacional de no debatirlo en el Congreso. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, dando lugar a la extorsión por parte del Gobierno respecto de quiénes reciben y quiénes no”, explicó Montero.

“Durante el gobierno libertario hemos perdido cuatro sueldos frente a la inflación. Y también los perdieron nuestras obras sociales. No sólo nos están haciendo pasar hambre, además nos están afectando la salud”, alertó Norberto Heyaca, de FAGDUT (docentes de la UTN). “Los aumentos otorgados de 1,5% para enero y 1,2% para febrero no lograron siquiera recuperar la inflación de dichos meses. Esto sin mencionar lo perdido el año anterior”, añadió, y lamentó la falta de diálogo, pues en lo que va del año no fueron citados a una mesa de negociación. “Se está arriesgando el futuro de nuestra juventud, muchos docentes han dejado la universidad porque no les alcanza para llegar a fin de mes”, y por el mismo motivo “es muy difícil conseguir jóvenes egresados que quieran sumarse a la carrera docente universitaria”, señaló.

Daniel Ricci, de FEDUN, enmarcó las medidas en el ajuste y la represión creciente, recordó el final de Fernando de la Rúa en 2001 y el hecho de que “los muertos son siempre del lado del pueblo”, y consideró que “tenemos que estar en la calle, cuidando más que nunca nuestra democracia”. Anticipó que tras el paro de lunes y martes “habrá una nueva convocatoria de los jubilados, más otra de trabajadores de Vialidad, y “la obligación que tenemos es participar en todas esas luchas”.

“La política que está llevando adelante este Gobierno no solamente es un ajuste salvaje sobre los trabajadores y los que menos tienen, sino un Estado fascista que anula todas las condiciones del Estado de Derecho”, destacó a su turno Marcelo Creta, de CTERA. “Y la política de ajuste no cierra si no es con represión salvaje. Porque los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general no está dispuesta a perder el Estado de Derecho. Esos derechos y una justicia social que los libertarios entienden como privilegios. Y como son fascistas se creen con derecho a reprimirnos, a pegarnos en la calle y a denostar cualquiera actividad que hacemos a través de su aparato de propaganda permanente”, enfatizó.

“Planteamos un plan de lucha que tiene que ver con nuestros salarios, con el presupuesto universitario, con las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras frente a una nueva entrega, un nuevo saqueo como es el avance sobre la firma de un nuevo tratado con el FMI”, señaló Francisca Staiti, de la CONADU Histórica. Walter Merkins, de FATUN, recordó que los no docentes “hemos estado siempre apoyando y sosteniendo la educación pública, la universidad pública, gratuita, cogobernada y de excelencia, donde se desarrolla la mayor parte de nuestra ciencia y de nuestra técnica a nivel profesional, y que indudablemente necesitamos sostener para tener un país con la posibilidad de ejercer justicia social, que es la mejor manera de habitar nuestro territorio”. Luis Condorí, de UDA, se refirió al escenario electoral: “Creo que tenemos que seguir militando con los compañeros, con los ciudadanos de cada uno de los rincones para concientizar en la importancia del voto. Es una tarea larga, ardua, pero no hay que dejar de intentarlo”.

