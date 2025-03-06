El Gobierno anunció que eliminará el Instituto Nacional del Cáncer

A punto de cumplirse 15 años del anuncio de su creación, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) dejará de existir, según anunció el Ministerio de Salud esta tarde. Un nuevo decreto que prepara el Gobierno para reducir la estructura del Estado –y que alcanzaría a todos los ministerios– incluirá lo que en la cartera sanitaria definen como la “centralización” de tareas del INC en una de las secretarías de esa dependencia. “Solo es un cambio administrativo que apunta a corregir problemas encontrados”, afirmaron.

El anuncio ocurre una semana después de que se viralizara un mensaje en redes sociales de la responsable del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el que denunció que el Ministerio de Salud lo había desmantelado. Por ley, entre sus funciones se había incluido la de garantizar el acceso a través del Banco Nacional de Drogas a los analgésicos opioides (metadona y morfina) para el alivio del dolor de los pacientes oncológicos con cobertura pública y estaba a cargo de comprar esas drogas de uso controlado. Salud salió a cruzar esa denuncia: responsabilizó a la médica Mariana Pechenik, autora del mensaje, de haber comprado opioides de manera “sobredimensionada” y que terminaron venciéndose sin distribuir a los hospitales del país. Eran 400.000 comprimidos de morfina que debían utilizarse antes del 31 de julio del año pasado. El INC los habría adquirido entre 2022 y 2023.

A mediados de enero, había presentado su renuncia la directora del INC, Verónica Pesce. En ese organismo refirieron que había sido luego de que desde Salud le solicitaran 56 bajas de contratos, que inicialmente habían sido treinta. Ese es uno de los principales frentes de conflicto con los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Nacional, sobre todo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En diciembre del año pasado, el INC contaba con 177 empleados. En enero último, no le renovaron contrato a 57 y, actualmente, en el ministerio dicen que son 120 y que todos pasarán a trabajar en la cartera sanitaria, dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Aún no podían confirmar si existirá en el organigrama un área nueva específica o de coordinación.

“El Ministerio de Salud va a absorber las funciones del INC y la decisión se tomó después de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos con vencimiento en fecha próxima, compras ineficientes y estructuras duplicadas con el propio ministerio”, señalaron desde esa cartera a la prensa metropolitana a propósito del anuncio oficial.

“Es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico –continuaron–. Esta medida no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el instituto.”

En esa cartera a cargo de Mario Lugones afirmaron que desde hace varias semanas participa en las reuniones del gabinete de Salud la coordinadora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), Florencia Moreno.

(Con información de La Nación)