Marianela Mirra posteó una foto íntima en la cama junto a José Alperovich

Marianela Mirra reapareció en sus redes sociales junto a su polémica pareja, el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, y le dedico un curioso posteo que generó cientos de reacciones.

La ganadora de Gran Hermano 2007 mostró al político, quien se encuentra condenado por abuso sexual en el penal de Ezeiza, en su versión más íntima: acostado junto a ella en una camilla hospitalaria.

“Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, escribió Mirra.

Y siguió: “La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno”.

“No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”, cerró contundente la pareja de Alperovich.

Según trascendió, el ex senador de Tucumán podría recibir el beneficio de prisión domiciliaria, ya que cumplió recientemente sus 70 años y aparentemente, estaría atravesando problemas de salud mental.

Marianela Mirra blanqueó su romance de años con Alperovich hace ya un mes, con un posteo donde advirtió que había recibido amenazas luego de haber sido vista visitando a su pareja en el penal de Ezeiza. Cansada de ello, decidió contar la verdad en sus propias palabras y ya no oculta su amor.

