El Gobierno no irá a Rosario y lleva a Bullrich a posicionar al candidato de LLA

El presidente Javier Milei celebrará el Día de la Bandera mañana a las 11 horas en el Campo Argentino de Polo. Allí estará junto a todo el Gabinete de Ministros, en lo que será un acto en donde jurarán a la bandera nacional todas las Fuerzas Armadas.

Será la primera vez que el Presidente se muestre en público después de que Cristina Kirchner se le efectivizara la prisión domiciliaria, pero no aludirá sobre ese punto en ningún momento de la ceremonia, que conmemora el 205 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. En Casa Rosada describen que será un acto “sobrio”.

De esta manera, Milei no repetirá el plan que hizo el año pasado, que incluyó un viaje hasta Rosario, para estar presente en el tradicional acto frente al Monumento a la Bandera. Allí había definido a Belgrano como un “maximalista de la libertad”, haciendo énfasis en que el prócer entendía que “éramos libres o no lo éramos”.

El intendente de la ciudad, Pablo Javkin, ya recibió el aviso de que no irá en esta ocasión y tampoco sabe si irá algún enviado del Gabinete, algo que ya creen poco probable. El acto también estará liderado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se encuentra distanciado de la gestión nacional producto de la decisión del Ministerio de Economía de minimizar los gastos de reparación de rutas nacionales, así como la falta de aplicación de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles.

La decisión de Milei se produce en un contexto político agitado, ya que este miércoles tuvo lugar en diversos puntos del país (pero sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires) una masiva manifestación en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, luego de la ratificación de su condena en la causa Vialidad.

Este clima de tensión política nacional se reflejó en las declaraciones del intendente Javkin, quien durante un acto de jura de lealtad a la bandera de estudiantes expresó: “Espero que a nadie se le ocurra arruinar el acto del Día de la Bandera. No jodan con Rosario”.

El reciente contexto político en Rosario se vio marcado por la aparición de pintadas en la sede de la Fundación Libertad, dirigidas contra el intendente Pablo Javkin, el gobernador Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Frente a estos hechos, el propio Javkin expresó: “Es lo que no tiene que entrar a Rosario, la porquería de una política nacional que se acostumbra al odio”. Un mensaje que, sin mencionarlo, hace alusión a la Casa Rosada.

Fuente: Infobae.

