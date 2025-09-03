El Gobierno amplió la lista de medicamentos con trazabilidad

Tras el estallido del escándalo con el fentanilo contaminado, que dejó cerca de un centenar de víctimas fatales, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió y actualizó este miércoles el listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias incluidas en el Sistema Nacional de Trazabilidad.

Así quedó plasmado en la Disposición 6223/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, que tiene por objetivo reforzar la calidad y seguridad de los medicamentos.

De esta manera la Anmat podrá implementar un monitoreo en tiempo real, lo que facilitará la detección temprana de irregularidades, robos o desvíos y la intervención rápida ante situaciones de riesgo. Según informaron, están trabajando además en el desarrollo de un nuevo sistema con mayor velocidad y una base de datos más amplia.

Hasta ahora la trazabilidad de sustancias como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba únicamente a nivel jurisdiccional, mediante un sistema de vales en papel que las provincias debían presentar al Gobierno nacional si la Anmat lo solicitaba. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Disposición 10564/2016 había excluido el fentanilo en parches y el remifentanilo del anexo del sistema nacional, por lo que el control recaía en las provincias.

Ahora, y tras el drama que se vivió en las últimas semanas, se establecieron criterios claros para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en el sistema nacional. Los medicamentos ya registrados que contengan alguno de los IFA incorporados tendrán 45 días hábiles para cumplir con los nuevos requisitos.

Según precisaron desde la Anmat, la trazabilidad de medicamentos constituye una política pública estratégica para prevenir fraudes, robos y falsificaciones. El listado de sustancias sujetas a trazabilidad no se modificaba desde 2016 cuando, entre otras cosas, se habían excluido los parches de fentanilo.

Minuto Uno