Milei prepara cambios en el Gobierno: la sombra de los audios y la pelea con Santiago Caputo

A veces los comienzos están en los finales. Javier Milei quería ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, pero en la veda un desgraciado tuit del Gordo Dan amenazó con convertirse en "el cajón de Herminio" Iglesias.

Como un Perón contra los “imberbes” de la Plaza de Mayo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos cruzó a Daniel Parisini y salió a apagar semejante incendio. “No hablo con él, ni me interesa. No tengo trato”, decía en la intimidad.

El Gobierno está descontrolado. “Sobre los audios de Spagnuolo recién recibimos instrucciones en el chat de candidatos el fin de semana pasado. Volvé Marcos Peña, te perdonamos”, dice un PRO libertario.

Sintomático. Milei hizo un uso permanente de la discapacidad como insulto y se jactó de ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”. El rechazo al veto presidencial a la ley de Discapacidad, la presunción de coimas en la ANDIS y los audios de Karina Milei que sugieren un topo en el poder, cayeron sincronizados como un rayo sobre la Casa Rosada.

De ser el poder in péctore, Santiago Caputo pasó a actuar como un monotributista desatado en la Casa Rosada. La voracidad en la que el Presidente no solo gana enemigos, sino, pierde a los amigos es pavorosa. Ya pasó con Nicolás Posse. “Vuelvo y resuelvo”, fue el mensaje de Milei desde Los Ángeles. Irónico destino para poner en el cajón a Las Fuerzas del Cielo.

Caputo apunta con todo contra los Menem, Lule y Martín, para reposicionarse en el Triángulo de Hierro. Pero si Karina es Milei, Menem es Karina. Fin.

El “resuelvo” del Presidente significa muchísimo más que un cambio de Gabinete. Es una puja por las superestructuras del poder. ¿Un empate técnico en las elecciones del 7 de septiembre es suficiente para una decisión de peso, que, además, dejará más heridos?

El manual político indicaría que los cambios sean después del 26 de octubre. ¿Cómo llegaría el Gobierno a esa instancia con este desgaste? Todo sumado a la tensión por el dólar, la suba de las tasas, los créditos más caros, el temor por el empleo y la caída de la actividad y el consumo.

Dos imágenes del cierre de la campaña de las elecciones de hoy en la provincia de Buenos Aires pueden ser reveladoras de qué hay detrás del “empate técnico” que desvela a Milei y Axel Kicillof.

El plano corto tomaba al Presidente, en Moreno, con los dos candidatos que solo podrán cumplir con La Libertad Arrasa: de un lado, Guillermo Montenegro, en la Quinta sección, y del otro, Oscar Liberman, en la Sexta.

Por fuera del “cuadro ganador” aparecían Diego Valenzuela, de la Primera, y Maximiliano Bondarenko, de la Tercera. Gonzalo Cabezas, de la Cuarta, ni siquiera fue al acto.

Solo un batacazo en la Primera, por la performance del intendente de Tres de Febrero, podría salvar a los libertarios de la derrota. “El problema de La Libertad Avanza son los libertarios”, dice un violeta de La Primera.

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, gritó Milei por el escándalo de los audios, desde el escenario que “cuidó” el Nene Vera, el del Audi descapotable, que terminó peleado con Sebastián Pareja -la lapicera de hierro de Karina Milei en PBA- por el armado de las listas en la Primera sección electoral. ¿Quiénes están asustados?

En Tigre, lágrimas de Tigre. Kicillof hizo llorar a Sergio Massa en el Club El Progreso de Benavídez, porque, dijo, fue el “artífice de la unidad”.

El pacto Kicillof-Massa

La contracara de otra escena que quedó en la intimidad, cuando Massa explotó de furia y corrió a un Kicillof de reversa, alrededor de una mesa ovalada. Había descubierto la “traición” de las listas por las dudas.

Ahora el Gobernador y el excandidato presidencial decidieron posponer la pelea por el 2027. Salvo por la precocidad de Jorge Ferraresi, que cerró la campaña en Avellaneda y postuló a Kicillof como candidato a presidente.

¿Qué es técnicamente un “empate técnico” en esta elección? Más que un final, sería un comienzo abierto. Si Milei pierde por poco, festejará igualmente un triunfo sobre la casta.

De los 135 distritos, el PJ gobierna 84, el radicalismo 27, el PRO 13, Peronismo Republicano 2, vecinalistas 6 y La Libertad Avanza 3.

Podrá decir que salió ileso del aparato peronista y saltará a celebrar sobre el piso libertario y quizá más bancas que el peronismo.

Para LLA, el techo está en los comicios nacionales del 26 de octubre. Solo una derrota estrepitosa de Milei será un triunfo de la oposición que pueda modificar el escenario y la agobiante incógnita: qué pasará con los mercados.

El resultado para el peronismo servirá para ordenar o desordenar la interna del todo. Una caída de Fuerza Patria será usada por Cristina y Máximo Kirchner para flagelar a Kicillof por haber desoblado la elección. Este domingo madre e hijo esperarán los resultados en San José 1111. Traman algo. Con el Gobernador, ya no hablan, se ladran.

Los indecisos son los héroes en este lío. Las encuestas dan una leve ventaja al peronismo. Un par vaticinan un triunfo libertario. La llave la tienen los indecisos, que rondan el 10% y en secciones como la Segunda, Cuarta, Sétima y Octava llegan al 20%. El desencanto beneficiaría a la izquierda en el conurbano.

La Libertad Avanza creía que con un triunfo en la Primera compensaba el arrastre peronista en la Tercera. Pero el entusiasmo duró poco, como los audios atribuidos a Karina Milei.

En la Segunda y la Cuarta, el fallido cierre libertario sembró una pelea de tercios, con los localismos de los hermanos Passaglia y Pablo Petracca (PRO), Fuerza Patria y LLA. Casi un escenario cuartos, por los indecisos. “Creemos que los libertarios pueden salir terceros”, dice un peronista que patrulló la Cuarta.

La Octava también es una incógnita, pero la pericia del intendente Julio Alak lograría la diferencia. El voto extranjero puede ser el refugio del peronismo. Solo la Quinta y la Sexta son triunfos libertarios seguros.

Las Fuerzas del Cielo son como La Cámpora libertaria. Santiago Caputo arrastra los pies como Máximo Kirchner. Todo roto. El asesor y Pareja discutieron duro por la fiscalización.

Caputo carga el costo de no haber prevenido el daño de los audios. “Falló la SIDE, por donde lo mires”, dicen en el entorno presidencial. Karina Milei y Martín Menem sospechan de espionaje en Diputados. Investigan si hay micrófonos en los despachos.

Topo y micrófonos ocultos

“Bruno Bindi está detrás de todo”, dice un ministro. “Los infiltraron y desoyeron mis advertencias públicas durante más de un año”, despotrica en la intimidad Lilia Lemoine, enemiga pública de Marcela Pagano, la esposa de Bindi.

A mediados de semana, los libertarios se pasaban por chat la entrevista a la ex de Bindi, Giselle Robles, que prende fuego al empresario. Bindi y Robles fueron abogados de Leonardo Fariña, alguna vez, cercano a Pagano. Dicen que coincidían en las compras del barrio porque eran vecinos.

Karina Milei sospechó de Pagano desde el inicio cuando se negó a darle la comisión de Juicio Político. Un ¿desentendido? Milei había avalado la designación con pulgar para arriba en un chat con la entonces diputada libertaria. Ahora Pagano forma bloque con Carlos Dalessandro, que rompió porque los Menem le intervinieron el partido en San Luis.

Guillermo Francos ya había tenido un mal momento con Dalessandro. Fue cuando había que designar al presidente de la Cámara de Diputados. Francos les dijo que Cristian Ritondo estaba descartado porque el PRO no tenía salida y que el elegido era Florencio Randazzo. Los libertarios se revelaron. Francos salió de la reunión para hablar con Milei que estaba en los Estados Unidos. “Cuando vuelve Javier lo hablan con él”, les dijo.

Curioso. El Gordo Dan le facturó a Francos haber integrado el gobierno de Alberto Fernández. En las últimas elecciones, Karina Milei iba a unas oficinas en la calle Mitre a armar las listas con la ayuda del massismo.

El pasado insiste. El casting para elevar el nivel de las listas que Caputo quería incidir y solo pudo meter a Nahuel Sotelo. Los barras encapuchados en el acto de cierre en Moreno. Apenas un ejemplo: en LLA querían que el influencer libertario Julio Pitbull que noqueó al Patón Basile, guardaespaldas de los Moyano, sea candidato a concejal de La Matanza. Pero, tenía antecedentes penales.

Otro desvío. El Gobierno echó mano al juez federal Alejandro Patricio Maraniello, acusado de acoso laboral y sexual, para frenar con una cautelar, de censura previa, la difusión de nuevos audios. Falta poco para que en la Justicia bonaerense estalle un escándalo: Julieta Makintach como un ariete para provocar un sismo en la Suprema Corte. La jueza del caso Maradona quedó en medio de una pelea feroz, mientras que a Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, denunciado por acoso sexual y laboral, en la Corte empezaron a tramitarle la jubilación.

La doble vara y la doble banda. No solo la que estresa al dólar. Hay otra, la constitutiva de todo. Es supra. Está por encima de todo, pero subyace en el submundo. Oculta. Cada tanto, como con los audios, salpica. Pero, como un monstruo mitológico parece que se deja ver, pero no.

Mientras, en el conurbano, ya no profundo, sino el de la superfice, la gente está en shock. “Mando a mi hijo a un colegio privado en Quilmes y los chicos fuman porro en el aula. Los docentes y los padres están desbordados”, dice una mamá de La Cañada.

Milei prometió cortarles la mano a los que roben en el Estado. Como un guiño inconsciente al Clemente que inundó las urnas en 2001, del “que se vayan todos”. Entonces, el voto bronca llegó al 21%. “No tiene manos. A lo mejor no roba”, decía la campaña.

Pero al final, con Milei, el revival fue la nostalgia menemista. Las Fuerzas del Cielo, afuera. Con los trolls, incluidos. “Bueno. Llegó la hora”, salió del closet Caputo en X. Primer tuit, con cuenta verificada, fuera del anonimato.

¿Qué hora? ¿La de los relojes derretidos de Salvador Dalí? La famosa pintura, “La persistencia de la memoria”, sugiere un tiempo interior del inconsciente que escapa de la racionalidad superficial. Donde escapa es donde tropieza, como el incosciente, una y otra vez. El eterno trauma (nacional).

“Ojo, no se puede sobreestimar a los aparatos. Estamos en otro 2001″, dice un observador peronista experimentado.

El filósofo estadounidense Grafton Tanner publicó “PORSIEMPRISMO”, con el subtítulo “Cuando nada termina nunca”, en el que plantea: “Vivimos una crisis de futuro. Nuestro actual régimen de historicidad es el update, el tiempo de las actualizaciones. La eternidad es una actualización continua, algo que sin dejar el pasado atrás, tampoco se arroja hacia adelante sobre el futuro. Vivimos en modo beta. ¿De qué manera se piensa en el futuro ‘cuando nada termina nunca’?“.

Milei volvió de los Estados Unidos y enfrenta más que una elección trascendental. A veces los finales están en los comienzos.

TN