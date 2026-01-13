El Banco Central compró más de US$270 millones y crece la preocupación financiera

El Banco Central (BCRA) adquirió este lunes otros US$55 millones en el mercado cambiario y acumula compras por US$273 millones en lo que va del año, en el marco de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias impulsado por el Gobierno nacional.

La operatoria del organismo durante los seis días hábiles de enero permitió superar el saldo positivo registrado en todo 2025, que había sido de US$198 millones. Con estas adquisiciones, las reservas internacionales del BCRA alcanzaron los US$44.768 millones, lo que representa un incremento de US$372 millones desde el pasado 9 de enero.

Intervención oficial y señales al mercado

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había anticipado que la intervención de la autoridad monetaria representaría alrededor del 5% del volumen negociado diariamente. Sin embargo, este 12 de enero se operaron US$433 millones y el BCRA superó ese umbral. Las compras de divisas se dan en un contexto de tasas de interés en pesos elevadas, un factor que genera preocupación entre analistas e inversores por su impacto en el crédito y la actividad económica.

Volatilidad de tasas y comportamiento financiero

Tal como informó TN, la tasa es una variable sensible y desde fines del año pasado exhibe una marcada volatilidad. Este lunes, mientras el dólar minorista se mantuvo sin cambios a $1490 en las pantallas del Banco Nación, la caución a un día —una alternativa al plazo fijo que se negocia en la Bolsa— llegó a ubicarse en 190% y cerró la jornada en torno al 90%. Cabe recordar que el 2 de enero el Gobierno puso en marcha la nueva fase del esquema cambiario y monetario.

Bandas cambiarias y proyección para los próximos meses

El nuevo esquema tiene dos ejes centrales: la ampliación de las bandas dentro de las cuales flota el dólar, que dejaron de ajustarse al 1% mensual para hacerlo en función de la inflación, y el programa de compra de reservas por parte del Banco Central. Durante enero, el ajuste del tipo de cambio será del 2,5% y el techo de la banda, que hasta fines de diciembre se ubicaba en $1526,09, alcanzará los $1564 a fin de mes. En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, dato que difundirá el INDEC este martes 13.

Fuente: Todo Noticias