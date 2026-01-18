B'nai B'rith expresó su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de declarar terrorista a la Fuerza Quds

La organización B’NAI B’RITH manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, de declarar a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista.

A través de un comunicado, destacaron que la medida se enmarca en el Comunicado Oficial N° 130 y subrayaron que Ahmad Vahidi, implicado en el atentado contra la AMIA, fue comandante de la Fuerza Quds y actualmente ocupa el cargo de comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Vahidi es señalado como uno de los responsables del ataque terrorista de 1994, considerado el mayor acto de violencia terrorista perpetrado en suelo argentino.

Desde la entidad remarcaron que los graves acontecimientos que se registran actualmente en la República Islámica de Irán ponen en evidencia que las acciones promovidas por organizaciones extremistas “trascienden credos y fronteras”, y advirtieron que las ideologías de odio y violencia terminan impactando en toda la sociedad.

Asimismo, recordaron un nuevo aniversario del asesinato del fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado a la AMIA. En ese sentido, renovaron el reclamo de verdad y justicia, tanto para esclarecer las circunstancias de su muerte como las denuncias que había impulsado, en homenaje a su memoria.

Finalmente, B’NAI B’RITH reafirmó su compromiso con la identificación y denuncia de las organizaciones terroristas, la condena de los hechos de odio y violencia en el mundo y la búsqueda permanente de verdad y justicia, valores que —según expresaron— constituyen pilares esenciales de la libertad.