Gastos VIP

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ex asesor del presidente Javier Milei, Demian Reidel, por presuntos gastos en boliche, peluquería, y servicios de playa en España que habrían realizado en viajes al exterior diferentes integrantes de esa empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas, en el período en el cual la presidió.

En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, según el dictamen.

La presentación alcanza también a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal.”