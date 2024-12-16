La política en su laberinto

La política está repleta de caminos sinuosos, bifurcaciones constantes que se ven en el despliegue de hechos, guiños, silencios y ecos. Sus actores, peregrinos de la experiencia de esos inextricables pasillos, buscan salir de ese discurso cerrado en sí mismo. Algunos lo logran, otros quedan encerrados en un deambular interminable y repetitivo sin contacto con la realidad.

El martes 10 de diciembre en el salón “Pedro Ferré” del Concejo Deliberante de Mercedes, asumieron nuevas autoridades para el periodo 2024 – 2025. El peronista Roberto "Caly" Sánchez es el nuevo presidente secundado en la mesa directiva por Verónica Quiroz (UCR) y el vicepresidente segundo, Bernabé Marambio (LLA). La lectura política que hacen los observadores es que hubo acuerdo con el colombismo, el PJ y LLA que constituye apenas un ejemplo de la trama que está tejiendo el ex gobernador con vistas a las elecciones del año próximo.

En Goya, mientras tanto con ocho votos a favor, cuatro en contra (UxP, ELI) y la abstención del concejal de PRO, el Concejo Deliberante aprobó en primera lectura los Proyectos de Ordenanza sobre Presupuesto Municipal 2025 y el de Tarifaria 2025. La sesión fue cuestionada y una parte del cuerpo pidió que se declarase “inexistente” la sesión del 6 de diciembre por cuestiones de procedimiento.

Cecilia Gortari, con clara postura dijo al programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio que “las irregularidades en el presupuesto exponen a Goya a la judicialización". Corren los 15 días de plazo para realizar una sesión para una segunda lectura y, en el medio, convocar a una audiencia pública para escuchar y tomar nota de sugerencias de los vecinos que podrán o no ser consideradas para una posible modificación en su redacción.

La discusión se da dentro de la alianza del gobierno aunque Antonio Mazzaro (ELI), vicepresidente primero del Concejo Deliberante reconoció que “todo el año hemos tenido algunos tironeos y la sociedad lo ve. La sociedad ve afectada la institución del Concejo y la relaciona con algo político. Hay diferencias políticas y no las vamos a negar". Sin embargo se encargó de reafirmar que son parte de la alianza. “La continuidad se dará el año que viene y no está en materia de análisis", indicó en relación a las diferencias políticas con el radicalismo goyano.

Desde Monte Caseros llegan noticias de que se rompió el bloque de Concejales del PJ porque los ediles que responden a José Ottavis sostienen diferencia de criterios con el edil Adrián Laphitz, electo en el año 2021 por el Partido Justicialista. Aquí otra vez podemos ver, o suponer, el acercamiento de Colombi con sectores del PJ y otros partidos en su laboriosa ingeniería con vistas al año próximo.

Los hechos descritos, ¿son aislados y sin conexión o resultan un muestrario de política pensada y coordinada? ¿Es el azar el que organiza o una mano que traza lentamente una línea de acción? ¿Tenemos ante nosotros, hechos, indicios o insinuaciones? ¿Prefiguran algo?.

Todavía es muy temprano para descifrar los misterios que van sembrando los protagonistas de la política vernácula pero podemos ver y leer en sus palabras y gestos, los sentidos posibles (por eso es mejor citarlos textualmente). “El lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo”, dice Borges.

La importancia del escenario

El gobernador de Corrientes y candidato a la presidencia de la UCR Gustavo Valdés encabezó un multitudinario acto en el Club San Martín, el sábado pasado. El encuentro se basó en dos ideas: la centralidad del candidato a presidir la UCR, por eso el escenario rodeado de personas; y la construcción de una verdad, por eso sus declaraciones que no sólo marcó el camino sino el pulso de lo que viene. "No somos el partido de los aprietes; estamos acostumbrados al cariño y al abrazo. No quiero más aprietes en la UCR", dijo.

Esta afirmación confirma la idea de Valdés sobre su partido, que pasa por un declive institucional donde las internas no se realizaron durante casi 25 años. "Quiero ser presidente de la UCR para enamorar al radicalismo. Como gobernador de la provincia, necesito convocar a los radicales", señaló.

"Estoy viendo maniobras que no me gustan, agachadas en los tribunales. Nos están tratando de entregar de patas y manos atadas, pero no nos van a entregar. Somos radicales y no tenemos nada que ver con ese kirchnerismo que nos hizo mal", afirmó y remarcó que, "no necesitamos más tener chanchos y retorcidos". Un alto dirigente que participó del encuentro calificó el discurso del mandatario como, “eufóricamente motivador”.

Todo indica que el partido se encamina a la contienda interna del 22 de diciembre aunque sigue pendiente la decisión de la jueza federal María Servini de Cubría que podría suspenderla.

La justicia superior

El 3 de diciembre los miembros del Superior Tribunal de Justicia eligieron por séptima vez a Eduardo Rey Vásquez como presidente del cuerpo.

Eduardo Panseri se votó a sí mismo para ejercer la presidencia y manifestó que, “la mayoría circunstancial trata de perpetuarse y se amalgama sobre una designación que cubre intereses personales ególatras y vanidosas, sin exhibir un proyecto de Poder Judicial y Ministerio Público, sin cumplir los principios republicanos que significan la periodicidad de las funciones y la alternancia de las ideas, todo lo cual le quita legitimidad y autoridad para hablar de democracia, ya que se piensa de forma contraria y se actúa en consecuencia”. Finalmente por mayoría de los otros ministros nombraron a Rey Vásquez presidente del STJ.

El voto en soledad en Panseri es al menos llamativo. Por un lado por lo inusual del trato, por otro porque sostiene que esa elección violenta la forma republicana de gobierno. ¿La elección pasa por alto alguna norma que establezca el funcionamiento interno del Superior Tribunal o se trató sólo de una vehemente opinión del ministro Panseri?

La mayoría de los acontecimientos señalados hasta aquí dejan ver los principios y valores de sus protagonistas y nos recuerda que la política nunca es axiológicamente neutra. Cada acto porta un valor y marca un sendero. Muchos de los hechos que se analizan son discusiones procedimentales, apenas un punto de partida para el funcionamiento de la sociedad y nunca un punto de llegada. Tal vez lo que se manifieste en las próximas elecciones sean los humores y cansancios sobre formas de encarar los problemas sustanciales más que los procedimentales y sobre todo cómo abordar sus soluciones.

Estas escenas de la política local configuran un laberinto, algunos protagonistas encontrarán la salida y otros permanecerán entrampados allí. La sociedad mientras tanto espera desde afuera más señales que permitan imaginar el gobierno que viene.