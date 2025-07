Un Ovni observado bien de cerca

n Fue sin duda uno de los casos emblemáticos sucedidos en Corrientes en las décadas de los 70-80 y 90, época en que se dieron innumerables casos de apariciones, avistajes y descensos, no solo en Corrientes, sino en toda la región nordeste. Si bien se produjo una serie de hechos relacionados con el fenómeno Ovni, éste que comentamos hoy y rescatamos de nuestro archivo por considerarlo importante, es muy interesante por una serie de connotaciones y hechos similares a otros casos ocurridos en todo el mundo. Un humilde peón de campo, Valeriano Galarza, se encontraba trabajando el 23 de diciembre de 1978 a eso de las tres de la madrugada, cuando tuvo esta impactante experiencia. El no sabía nada de ciencia ficción, novelas ni nada que se parezca, no estaba influenciado por ninguna teoría o hecho anormal que lo condicione. El simplemente se limitó a relatar sinceramente lo que le sucedió esa madrugada, una impactante experiencia. Relató con lujo de detalles la presencia cercana de un Objeto Volador No Identificado (Ovni). No sabía nada de vida en otros mundos, de alienígenas ni nada que se le parezca. Su descripción coincide punto por punto con casos similares relatados por personas de todo el mundo, que no tienen ningún punto en común, pero si coinciden totalmente en lo que vieron. Debemos aceptar que estos hechos vienen sucediendo desde hace rato en distintas latitudes del planeta.

El caso en cuestión relata que Valeriano Galarza, un peón de campo, cuando conducía un tractor de propiedad del señor Oreste Chequín, conocido agricultor y ganadero de la zona, en un campo de propiedad del mencionado Chequín, en medio de una noche clara y apacible, sin ningún ruido que no sea el del motor del tractor, apareció de golpe un extraño objeto luminoso de regulares dimensiones y prácticamente a pocos metros de su tractor, sobre él. Era alargado y de forma ovalada, tendría unos 20 metros de largo según su cálculo. La extraña aparición determinó que el motor del tractor se detenga de inmediato y la luz se apagara. Es de imaginarse la sorpresa y el temor que tuvo el conductor del tractor, quien de inmediato se tiró debajo del tractor para protegerse y evitar que el extraño aparato descendiera sobre él y lo aplastara con su peso.

Después de permanecer unos minutos en esa posición, Galarza pudo observar que el aparato se encontraba recubierto en su parte exterior con un material parecido al que se usa para el respaldo del asiento de los autos nuevos de alta gama. Añadió que no pudo ver tripulación alguna, pero que el aparato tenía muchas ventanillas, a través de las cuales salía una luz muy fuerte. En determinado momento se encendió en el aparato una especie de potente faro, de fuerte luz blanca, que iluminó totalmente el campo, como si fuera de día, recorriendo lentamente los alrededores, como si estuviera buscando algo. Después de algunos segundos, la lauz se apagó y el extraño objeto se alejó, perdiéndose en el cielo a impresionante velocidad. Como siempre, El Litoral fue el primer medio periodístico en hacerse presente en el lugar de los hechos para recabar información. Así pudimos conversar con el dueño del campo, señor Oreste Chequín, quien hizo una reseña de lo que le pasó a su empleado. “Se trata –dijo- de una persona seria con una mentalidad incapaz de crear una argumentación de lo que vió, creo que lo que le pasó es algo grave, por la forma en que reaccionó. Le dio mucha importancia porque me pidió que lo cambie de turno, que prefería trabajar de día, sufriendo el calor, antes que volver a trabajar de noche, para que no le vuelva a suceder una experiencia como la que tuvo.” En ese mismo momento, personas que se encontraban en la esquina de la Plaza Sarmiento de Caá Catí, sobre la calle Coronel Pringles, vieron el desplazamiento de un extraño objeto luminoso, que se dirigía de Oeste a este, lanzando destellos de varios colores, sin producir ningún ruido, dejando a su paso una especie de estela de luz.

El relato.

El sorprendido testigo, Valeriano Galarza, nos narró su experiencia inolvidable: “Estaba trabajando en el campo con el tractor y a eso de las 3 de la mañana, veo de frente una luz fuerte y potente que se fue aproximando lentamente hasta quedar encima de mí y del tractor. No me dio tiempo de reaccionar, no supe que hacer, se quedó flotando encima, a unos 50-60 metros aproximadamente y en absoluto silencio. Tenía una luz muy fuerte , blanca, que por ahí cambiaba a colores, me sorprendí y me asusté. Después veo que sale una luz muy fuerte del aparato, que recorría el campo iluminando todo. En ese momento se detuvo el motor del tractor y se apagaron sus luces.

Allí me asusté en serio porque pensé “Me están buscando porque me quieren llevar”. Pasaron algunos minutos y me quedé quieto bajo el tractor sin moverme, muerto de miedo. Después se quedó todo oscuro y luego comenzó a largar un sonido sordo, no muy fuerte y prendiendo las luces desapareció en el cielo a gran velocidad. Encendí el motor y las luces, que prendieron normalmente. Me subí al tractor y regresé a la casa, dejando de trabajar, estaba muy nervioso por lo que me pasó. Después le pedí al patrón que me cambie el horario, no quería trabajar más de noche a ver si me pasa otra vez lo mismo. ”