Infraestructura ferroviaria y Corredor Bioceánico: una decisión impostergable

Gobernadores y legisladores de las provincias de la Región NEA, este mensaje es para ustedes. Miren este video. No es ciencia ficción ni propaganda, es realidad 🚆📦.

Un tren portacontenedores interminable, operando con normalidad en un país que entendió hace décadas que sin ferrocarril no hay desarrollo ni integración posible.

El FERROCARRIL no es un recuerdo del pasado ni un tema ideológico. Es una herramienta estratégica de la logística moderna. Permite mover enormes volúmenes de carga a menor costo que la ruta, reduce emisiones, descongestiona las carreteras y conecta puertos, centros logísticos y zonas industriales a grandes distancias. Después del transporte marítimo y fluvial, es el sistema más económico para largas distancias.

En territorios como el NEA y el NOA, donde las distancias superan largamente los 400 kilómetros, estos trenes no son una opción: son auténticas arterias del transporte logístico de carga. Incluso permiten transportar camiones completos, optimizando la “última milla”, un eslabón clave para que toda la cadena de suministro funcione de manera eficiente.

Mientras otros países planifican, invierten y ejecutan, aquí seguimos discutiendo si vale la pena. Y cada año de demora es un año más de atraso, de pérdida de competitividad y de oportunidades para nuestras provincias. El ferrocarril debe ser una pieza central del trípode logístico de los Corredores Bioceánicos en el Trópico de Capricornio, junto al sistema vial y las hidrovías. No hay alternativas serias fuera de ese esquema.

Este video debería incomodar. Porque demuestra que el problema no es la falta de recursos ni de ejemplos, sino la falta de decisión política. Gobernadores y legisladores de las provincias de la Región NEA, la pregunta es simple y no admite más dilaciones: ¿van a seguir mirando pasar los trenes del desarrollo desde la banquina, o van a asumir de una vez por todas la responsabilidad histórica de dotar a la región de la infraestructura que necesita para concretar un verdadero Corredor Bioceánico, tal como lo he desarrollado ampliamente en el libro “La Integración de América”?

Ing. José Sesma

Ver video en:

https://youtube.com/shorts/fWPE5muzYxE?feature=share