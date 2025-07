Conmoción por el crimen de un deportista en Santo Tomé

En un confuso episodio, un joven deportista de 30 años fue asesinado a balazos en Santo Tomé, cuando regresaba a su casa cerca de las 23.30 del jueves, tras disputar un partido de fútbol, ya que jugaba como arquero y era muy reconocido en la zona.

Las circunstancias del ataque, ocurrido en cercanías de su casa en calles 9 de Julio y Juan Velázquez, aún no están claras, aunque desde la Policía indicaron que el autor fue una persona con quien la víctima mantuvo un altercado con anterioridad.

Personal policial de la Comisaría Segunda Urbana y la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de Facundo Cabral, tendrían ya identificado al autor del mortal disparo, y durante la jornada de este viernes fueron aprehendidos varios sospechosos y uno de ellos habría quedado como implicado. Se cree que sería uno de los que integraba el grupo que participó de homicidio.

La muerte de César Muñoz, causó gran conmoción por su trayectoria como deportista y por el trágico desenlace al recibir al menos un balazo en el pecho.

“Nuevamente vuelve al tapete el tema de la demora de la ambulancia del hospital ‘San Juan Bautista’ en llegar al lugar del hecho”, advirtió el portal Digitalsantotome.

El mismo medio detalló que Muñoz regresaba a su domicilio tras jugar unos partidos de fútbol 5 en el Club Atlético Sarturtún. Un grupo de al menos cuatro personas le salieron al cruce y efectuaron un disparo con arma de fuego que se presume sería de calibre 22.

El disparo le impactó a la víctima en la zona del tórax, y empezó a alejarse del lugar en dirección a su casa, pero cayó al suelo a unos cuarenta metros, gravemente herido.

Describieron que un vecino salió a ver qué pasaba y reconoció a César Muñoz tirado sobre la calle 9 de julio. Avisó con urgencia a sus padres que viven a unos 50 metros de allí y luego se comunicaron con el hospital para solicitar una ambulancia.

Como el móvil de Salud Pública no llegaba y por la gravedad del joven que se desangraba, lo llevaron en un automóvil particular hasta el centro asistencial.

Lamentablemente fue en vano, ya que Muñoz practicamente estaba sin vida, describieron. Aún así el personal de emergencia trató de reanimarlo. Sin embargo a los pocos minutos Muñoz había dejado de existir, según determinaron los médicos del hospital.

De manera paralela, la investigación condujo a la demora de unas cinco personas entre mayores y menores de edad en búsqueda de testimonio del homicidio. El mismo medio de prensa local detalló que casi todos recuperaron su libertad, salvo uno de ellos que se presume tendría relación con el hecho.

Por otra parte se informó que la víctima mantuvo un inconveniente con anterioridad con un hombre mayor de edad, que ya está identificado y todo apunta que sería el autor material del fatal ataque.

Hasta anoche, era intensamente buscado.

Fallecido

La víctima era una persona muy ligada al deporte, especialmente al fútbol, atajaba en el Club “San Lorenzo del Cerro” y antes lo hizo en el “Berón de Astrada” y en el Club Estación que juega en los torneos de la AFI, detalló Digitalsantotome.

También fue, durante años, integrante de la batería de Comparsa Marabú. A raiz de lo ocurrido, la Liga Santotomeña de Fútbol decidió suspender la última fecha del torneo oficial de Primera División, describieron.