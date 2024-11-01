Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en plena ruta

Un motociclista murió tras protagonizar un siniestro con una camioneta en plena ruta, informaron este viernes fuentes oficiales.

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº117y avenida Jorge Newbery en cercanías de la localidad correntina de Paso de los Libres.

Efectivos policiales tomaron conocimiento sobre un siniestro vial entre una camioneta y una motocicleta, dejando como resultado el fallecimiento del conductor del rodado menor.

En el lugar se realizaron las distintas diligencias de rigor, con intervención de las autoridades judiciales en turno, en tanto, que en la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres se prosiguen con los trámites que corresponden.

*Con información de NoticiasdelaCrvz