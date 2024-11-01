¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón San Cayetano defensa del consumidor
Corrientes

Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en plena ruta

La victima fue identificada como un hombre de 37 años. 

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 08:14

Un motociclista murió tras protagonizar un siniestro con una camioneta en plena ruta, informaron este viernes fuentes oficiales. 

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº117y avenida Jorge Newbery en cercanías de la localidad correntina de Paso de los Libres. 

Efectivos policiales tomaron conocimiento sobre  un siniestro vial entre una camioneta y una motocicleta, dejando como resultado el fallecimiento del conductor del rodado menor.

En el lugar se realizaron las distintas diligencias de rigor, con intervención de las autoridades judiciales en turno, en tanto, que en la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres se prosiguen con los trámites que corresponden.

 

*Con información de NoticiasdelaCrvz 

