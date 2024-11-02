Policías se capacitaron en "Natación y Aproximación al Recate"

En el Complejo Formativo Santa Catalina se llevó a cabo el acto de finalización del Curso de "Natación para Funcionarios Policiales y Aproximación al Rescate", que fuera organizado y supervisado por la Dirección General de Grupos Especiales de la Policía de Corrientes.

Fueron 25 los efectivos que recibieron una amplia capacitación, que se desarrolló durante dos semanas, desde el 21 de octubre, en distintos módulos que tuvieron como escenario la Pileta del Club Invico y una segunda etapa en la Playa Islas Malvinas de la Capital correntina.

La propuesta formativa, aprobada por el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, refuerza el compromiso de la Institución con la formación Integral del personal.La ceremonia de finalización contó con la presencia del subjefe de Policía comisario general Walter Darío Aceval, acompañado del director de Grupos Especiales comisario general (Lic.) Claudio Germán Balmaceda, el médico oficial auxiliar Ramón Alejandro del Valle Juez y demás autoridades del área. También acompañaron los familiares del personal policial capacitado.

Se considera que la incorporación de conocimientos en natación y aproximación al rescate en el entrenamiento policial mejora las capacidades operativas de los funcionarios y los prepara para actuar de manera rápida y efectiva en situaciones de emergencia, tanto en el ámbito operativo como en el cotidiano. Las habilidades pueden marcar la diferencia en los primeros minutos críticos de un incidente, según destacaron.Además, remarcaron que este tipo de iniciativas son esenciales para fortalecer y garantizar una respuesta profesional de las fuerzas de seguridad, y subrayaron el compromiso de la Policía de Corrientes con la protección y el bienestar de la comunidad.