Murió un comisario de la Policía en actividad

Este miércoles confirmaron la muerte del comisario mayor (Dr) José María Echeverría, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Servicios Sociales en el edificio de la Jefatura de Policía.

El deceso ocurrió por problemas de salud, precisaron desde la propia fuerza.



El comisario Echeverría ocupó importantes cargos dentro de la institución a lo largo de su carrera policial con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía de Corrientes.

Sus restos serán serán trasladados hasta el cementerio de la localidad de San Cosme, de donde era oriundo.