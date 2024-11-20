Generación Zoe: continúa el juicio con declaraciones claves

El Poder Judicial de Corrientes informó que este miércoles continúa en el Tribunal de Juicio de Goya el debate que se sigue contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados durante la mañana y la tarde.

Se considera una jornada clave porque brindará su testimonio Jonathan Vargas, ex cuñado (tiene una hija con la hermana) de los imputados Lucas Damián Camellino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina. Y quien habría sido presentado en su momento por Leonardo Cositorto como el encargado de “Generación ZOE” en Goya.

También brindará su versión de los hechos Adrián Cosentino, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores.

En la causa además de estos tres están imputados Leonardo Nelson Cositorto, supuesto líder de la organización y Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Javier Batista.

Generación ZOE es el nombre de la firma que habría prometido ganancias extraordinarias, cursos de coaching ontológico y el cumplimiento de sueños inalcanzables a cambio de inversiones que variaban de monto según cada ahorrista y sus posibilidades de invertir.

El Tribunal y las partes

El Tribunal está compuesto por el doctor Ricardo Carbajal como presidente, y los doctores Jorge Carbone y Julio Duarte como vocales.

La Fiscalía está representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará.

La querella es ejercida por los doctores Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas.

Los abogados particulares que defienden a Cositorto y Batista, son el cordobés Guillermo Dragotto y José Codazzi.

El abogado defensor de Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino es el doctor Andrés Buffil.

El abogado que defiende a los hermanos Medina es el defensor Oficial doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero.