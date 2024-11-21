Investigan la dudosa muerte de un hombre en Corrientes

Cerca de las 16 de este jueves un hombre fue hallado sin vida en una construcción precaria por avenida Alberdi, entre calle Perrugoria y avenida Teniente Ibáñez, tras lo cual la Fiscalía en turno dispuso que inicien actuaciones como “supuesta muerte dudosa” y que los restos fueran trasladados hasta el Instituto Médico Forense para ser sometido a una autopsia.

El hecho se conoció luego que una mujer se presentó ante la Comisaría Segunda Urbana donde puso en conocimiento que su hermano de apellido Fernández (46 años), que vivía en situación de calle, almorzó con un amigo, luego se acostó a dormir y en un momento dado ya no volvió a despertar.

Un primer informe médico que sería un examen cadavérico no habría arrojado resultados concluyentes, por lo cual el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones dispuso que sea trasladado para una autopsia.

Personal de Emergencias Médicas, constataron el deceso del hombre y estimaron en principio podría tratarse de una muerte natural.

De todos modos para confirmar la causal del deceso, el cuerpo fue trasladado hasta al Instituto Médico Forense.