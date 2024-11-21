Intentaron robar una bicicleta y fueron sorprendidos por la Policía

La Policía de Corrientes informó que recuperaron una bicicleta que dos personas intentaron robar en la capital.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en inmediaciones de avenidad 2 abril entre calles Patagonia y Cosquín.

Efectivos policiales fueron alertados de la situación mediante el sistema de emergencia 911.

Dos personas que se movilizaban en un auto de marca Volkswagen Fox procedieron a sustraer una bicicleta.

Los implicados al notar la presencia policial decidieron abandonar el rodado y emprenden su huida de a pie. Fueron atrapados en los pasillos del monoblock del barrio 536 Viviviendas.

Se trata de dos personas de 25 y 29 años de edad, en tanto, el rodado que se encontraba con las puertas abiertas junto a la bicicleta fueron secuestradas.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal de turno.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.