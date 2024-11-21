¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Intentaron robar una bicicleta y fueron sorprendidos por la Policía

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves. 

Por El Litoral

Jueves, 21 de noviembre de 2024 a las 09:41

La Policía de Corrientes informó que recuperaron una bicicleta que dos personas intentaron robar en la capital.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en inmediaciones de avenidad 2 abril entre calles Patagonia y Cosquín. 

Efectivos policiales fueron alertados de la situación mediante el sistema de emergencia 911.

Dos personas que se movilizaban en un auto de marca Volkswagen Fox procedieron a sustraer una bicicleta. 

Los implicados al notar la presencia policial decidieron abandonar el rodado y emprenden su huida de a pie. Fueron atrapados en los pasillos del monoblock del barrio 536 Viviviendas.

Se trata de dos personas  de 25 y 29 años de edad, en tanto, el rodado que se encontraba con las puertas abiertas junto a la bicicleta fueron secuestradas.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal de turno. 

Se realizaron los trámites correspondiente del caso. 

