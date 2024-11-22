¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Colombi Padrón electoral Senasa
Operativo

Desbaratan un "kiosco" de drogas en un barrio de Corrientes

Efectivos policiales secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una motocicleta. Dos personas quedaron demoradas.

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 10:42

La Policía de Corrientes informó este viernes que tras un operativo desbarataron un kiosco de drogas en donde lograron secuestrar  cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una motocicleta. Al respecto quedaron dos personas demoradas.

El hecho tuvo lugar en la tarde del viernes en una vivienda ubicada en las calles Las Heras y Pirovano, del barrio Villa Chiquita de la Capital correntina.

Durante el operativo,  se incautaron 30 envoltorios de cocaína y marihuana, cinco cigarrillos armados con la misma sustancia, cinco teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo.

Los análisis de las sustancias confirmaron la presencia de 4,54 gramos de cocaína y 2,54 gramos de marihuana. Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer fueron demorados y puestos a disposición de la autoridad judicial, expresaron desde la fuerza. 

 La causa continúa en manos de las autoridades correspondientes. 

MÁS LEÍDAS

