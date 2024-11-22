Ratificaron la prisión preventiva para los dos policías acusados del homicidio de Bartlett

El Tribunal de Revisión de de Mercedes ratificó la prisión preventiva impuesta por el juez de Garantías de Goya Darío Ortiz a los policías implicados en la muerte de Andrés Bartlett, ocurrida en la madrugada del domingo 17 de noviembre último.

Se trata de un presunto homicidio agravado en el que el Ministerio Público Fiscal acusa a dos policías de la provincia de Corrientes.

Cabe señalar que dentro de los primeros informes practicados a la víctima, la autopsia arrojó que el deceso fue producto de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

En tanto que este viernes, el Tribunal de Revisión mercedeño integrada por Carlos Antonio Martínez, como presidente y Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, como vocales; rechazó la impugnación de una de las defensas y ratificó la medida de prisión preventiva impuesta en el caso de presunto homicidio agravado.

En la audiencia convocada por la Oficina Judicial (Ofiju) el Tribunal trató la impugnación contra la resolución del juez Darío Ortiz, por la que ordenó, el pasado jueves 21 de noviembre, la aplicación de la medida de coerción de prisión preventiva.

El magistrado incluyó la figura más gravosa del catálogo procesal (art. 232 inc i) mientras dure el proceso, la cual fue impugnada por la defensa del funcionario policial Santiago Emiliano Molina, a cargo del doctor Roque Ramón Gelabert.

Expuso los términos de la interposición del recurso ante el Tribunal, ratificando su posición vertida en la audiencia ante el Juez de Garantías.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal, María Eugenia Ballará, a cargo de la Ufic-Goya, y la parte querellante ejercida por Federico Sandoval Benetti en representación de los familiares de Bartlett, ratificaron los riesgos procesales que manifestaron ante el juez natural de lac causa

Ratificaron los argumentos esgrimidos en la audiencia de aplicación de la medida, entre los que destacan principalmente las circunstancias y naturaleza del hecho (art. 224 inc. b del CPP) y la grave sospecha de que los imputados obstaculizarán la investigación (art. 225 del CPP).

Hecho

La muerte de Carlos Andrés Bartlett (37 años) ocurrió en la madrugada del 17 de noviembre. Después de una alerta telefónica los presuntos imputados, funcionarios policiales de Comisaría Primera de Goya, acudieron en el móvil policial, al lugar donde Bartlett se encontraba exaltado en la vía pública.

Según la acusación de la Fiscalía “los imputados embistieron varias veces a Bartlett con el vehículo, hasta que el mismo pudo ser retenido y esposado en el suelo, esperando así la ambulancia que posteriormente lo trasladó al Hospital Regional de Goya, lugar en el que falleció”.