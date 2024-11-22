Capturaron en Misiones a Néstor Barczuk, uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

Néstor Horacio Barczuck (61) fue capturado este viernes por efectivos de Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones, en un inmueble ubicado sobre la avenida Lavalle casi Santa Cruz de Posada. Pesaba un pedido de captura a Interpol (alerta roja) emitido por el Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

Se trata de uno de los primeros en ser condenado por el secuestro de Cristian Schaerer, ocurrido en la Capital correntina el 21 de septiembre del 2003. Lo hallaron culpable de integrar la banda que raptó e hizo desaparecer al estudiante correntino, por lo cual fue sentenciado a 25 años de prisión.

En medio del cumplimiento de esa pena, por la cual lleva 20 años de ejecución, en marzo último fue extraditado a Paraguay para ser juzgado por el secuestro de la empresaria María Mercedes Elizache Martínez, ocurrido entre el 31 de julio y 6 de agosto del 2003.

Sin embargo la jueza de Crimen Organizado de Paraguay Lici María Teresa Sánchez Segovia cuestionó de manera pública que la Fiscalía Antisecuestro “no hizo una sola diligencia en el caso del secuestro de María Mercedes Elizache” y añadió que el argentino “ni siquiera fue llamado para su audiencia indagatoria”.

El 23 de octubre pasado, con esos argumentos, la jueza dictaminó un sobreseimiento provisional a Barczuck y ordenó su libertad.

Conocida la resolución desde la Argentina, el Juzgado de Ejecución Penal solicitó la detención del misionero quien a partir de entonces figuraba como prófugo.

Sentencia

Cabe recordar que en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 25 años de prisión de Néstor Horacio Basczuk, quien formó parte de los condenados en primer juicio que llevó a cabo a finales de 2006 y principios de 2007, el Tribunal Oral Federal de Corrientes por el secuestro de Cristian Schaerer. Junto a él fueron condenados a 25 años de prisión al abogado Pedro Ángel Barbieri y Judith Alvarenga obtuvo una pena de 8 años de cárcel.

El 28 de agosto de 2009, en un segundo juicio, se condenó a Raul “Caniche” Salgán y a Cristian Carro Córdoba a 25 años de prisión; Gonzalo Adrián Acosta recibió una condena de 16 años y Claudio Cornelli Belén otra de 12.

En septiembre de 2017, “Caniche” Salgán falleció en un proceso postoperatorio, cuando transitaba el décimo cuarto año de su condena de 25 años.

El misionero Horacio Basczuk fue el único que colaboró con la Fiscalía Federal de Corrientes que en ese momento estuvo a cargo del ya fallecido Oscar Resoagli.

Aportó detalles de cómo fueron los primeros momentos de la captura del joven correntino, del momento en que lo mantuvieron cautivo en Uruguaiana, Brasil donde formó parte de su cuidado y también del día en que habría ocurrido su desaparición. Contó que el ahora prófugo Rodolfo Lorhman lo llevó a Cristian en una embarcación por el río Uruguay y que horas después regresó solo.