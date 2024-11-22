"La Barbie" se fugó de una cárcel de Chaco y robó una carnicería en Corrientes

Tras escaparse de una cárcel de Chaco, Luz Mía Di Battista, alias "Barbie", se trasladó a Corrientes y robó una carnicería.

El hecho se registró el martes a la madrugada cuando ingresó al local ubicado por avenida Ferré, casi Perú de la capital provincial.

La Policía la busca intensamente desde que está prófuga del domingo a la noche.

EL RASTRO DE "LA BARBI"

Según la información obtenida, tras su fuga, Di Battista se dirigió al Colegio Nacional José María Paz, donde abordó un colectivo de la línea 102. Descendió en la intersección de la avenida 9 de Julio y la calle 8. Desde allí, pidió ayuda a una vecina de la zona, quien declaró que la prófuga se presentó como una viajera desorientada.

La vecina, conmovida por la situación, le facilitó dinero en efectivo y pidió un Uber para que Di Battista continuara su supuesto viaje. La prófuga, para no levantar sospechas, le devolvió el dinero mediante una transferencia bancaria.

El Uber, un Chevrolet Prisma gris, trasladó a Di Battista hasta el shopping Sarmiento de Resistencia. Este detalle, aparentemente menor, destapó otra sorpresa: el vehículo poseía un pedido de secuestro activo desde 2022 en una causa por sustracción vehicular.

EL CONDUCTOR, DETENIDO Y EL VEHÍCULO SECUESTRADO

El chofer del Uber fue interceptado y trasladado a la Comisaría Primera de Resistencia. Según confirmaron fuentes policiales, el auto fue secuestrado para ser peritado, ya que se encuentra vinculado a una investigación previa de la División Sustracción Automotor.

El rastreo de Di Battista no solo incluye las declaraciones de testigos, sino también el análisis de cámaras de seguridad que captaron su paso por distintas zonas. Además, las autoridades distribuyeron panfletos con su imagen y datos personales, solicitando información para lograr su captura.

EL ORIGEN DE LA FUGA

La investigación también apunta a posibles irregularidades en la custodia previa a la fuga. Según se informó, "La Barbi" solicitó acceso a un baño ubicado en otra celda. Allí, aprovechó la distracción de un cabo policial para cortar un candado, huir y escalar un muro.

La Fiscalía N° 1, a cargo de Ingrid Wenner, interviene en el caso que ahora suma elementos que complican aún más la situación de la prófuga. Mientras tanto, los investigadores continúan tras su rastro, en medio de una operación que pone en evidencia fallas en el sistema de seguridad y control.

*Con información de Diario Chaco