Una motociclista está grave tras chocar contra un caballo 

La Policía de Corrientes informó este sábado que una mujer está grave tras chocar contra un caballo en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados de que por calles San Francisco Y Yugoslavia, se había registrado un siniestro entre un animal equino (caballo) y una motocicleta marca Zanella modelo ZB 110c.c, la cual era guiada por una mujer de 56 años de edad.

Producto del choque, la mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital Escuela de nuestra Ciudad, donde tras ser examinado le diagnosticaron lesiones de carácter graves.

Al respecto en la citada Comisaría se llevan a cabo las diligencias correspondientes del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.