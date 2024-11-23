¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Una motociclista está grave tras chocar contra un caballo 

El siniestro se registró en horas de la tarde del viernes en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 23 de noviembre de 2024 a las 10:30

La Policía de Corrientes informó este sábado que una mujer está grave tras chocar contra un caballo en la capital correntina. 

Efectivos policiales fueron alertados de que por calles San Francisco Y Yugoslavia, se había registrado un siniestro entre un animal equino (caballo) y una motocicleta marca Zanella modelo ZB 110c.c, la cual era guiada por una mujer de 56 años de edad. 

Producto del choque, la mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital Escuela de nuestra Ciudad, donde tras ser examinado le diagnosticaron lesiones de carácter graves.

Al respecto en la citada Comisaría se llevan a cabo las diligencias correspondientes del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.

