Detectaron 14 animales vacunos con marcas adulteradas en el allanamiento a un campo

Un allanamiento de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Goya en un establecimiento ganadero ubicado en la Segunda Sección Parje Santillán de ese departamento concluyó con el hallazgo de 14 animales vacunos con marcas adulteradas, lo cual hace presumir que podrían tener un origen delictivo.

El operativo fue en el marco de una investigación que llevan a cabo los efectivos de la mencionada dependencia, en base a directivas de José Omar Caseré, fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Goya.

El propio representante judicial acompañó a una comitiva policial que estuvo a cargo a cargo del subcomisario Jorge Romero, y el médico veterinario policial Pablo Federico Vicentín.

Cabe señalar la acción fue ordenada por el representante del Ministerio Público tras la detención del propietario ocurrida días atrás, cuando transportaba ganado sin documentación y con marcas adulteradas.

Tal como se informara, en ese procedimiento que se llevó a cabo sobre la Ruta Provincial 83, habían hallado seis vacunos en situación irregular entre un total de 20 que transportaban en un camión jaula marca Ford Cargo 1722.

En base a ese hecho, ahora solicitaron el allanamiento a un establecimiento ganadero, donde llevaron a cabo una inspección realizada a caballo, donde controlaron 145 cabezas de ganado.

En ese contexto descubieron los 14 animales con marcas adulteradas, según determinaron las pericias veterinarias y en consecuencia el Fiscal ordenó que fueran secuestrados de manera preventiva.

Se avanzará ahora para determinar su origen si están relacionados con algún hecho delictivo denunciado por otros productores.

Por el momento no hay otras personas detenidas, aunque con el correr de las horas podrían darse novedades.