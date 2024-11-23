“La última vez que lo vi estaba feliz”, contó un profesor del joven fallecido

Juan Pablo Ramos cursaba el tercer año de la Licenciatura en Comunicación Social y la noche previa -viernes- junto a sus compañeros estuvo en el Instituto de Cultura donde presentó un documental innovador.

“El con su grupo hizo el primer documental sobre la historia del rock en Corrientes, se llamaba ‘Ñepyru Rock’, detalló a El Litoral Darío Román jefe de Trabajos Prácticos de la materia Teoría y Técnica del Periodismo Auduovisual II.

“Hoy es un día muy triste para todos nosotros, la última vez que lo vi estaba feliz porque recibieron un gran aplauso por su trabajo que era la última actividad que realizaba la carrera, porque después ya se abocaban a los exámenes”, explicó Román.

Desde la Unne, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado en el que expresan el profundo dolor que generó la muerte del estudiante.

La presentación del documental audiovisual final es una actividad que se realiza hace tres años, donde confluye un trabajo conjunto entre la cátedra Teoría y Técnica del Periodismo Auduovisual II con el Cinemóvil de la Provincia que está a cargo de Manuel Ibarra y el Instituto de Cultura.

“La presentación debía realizarse el martes, pero a causa de la lluvia se postergó y se hizo el viernes”, describió Ibarra.