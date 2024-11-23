Operativos: incautaron en Santo Tomé nueve vehículos con documentaciones adulteradas

Un trabajo de inteligencia que se viene llevando a cabo desde hace varias semanas concluyó con el secuestro preventivo de un total de nueve vehículos con distintos tipo de adulteraciones, que circulaban por la jurisdicción de Santo Tomé.

El último de esa serie de autos detectados fue un Volkswagen Bora con pedido de secuestro por parte de la justicia bonaerense por haber sido sustraído en Buenos Aires.

Fuentes del caso indicaron a El Litoral que todo se trató de un trabajo desplegado en la lucha contra el delito automotor.

En tal sentido, la Policía en colaboración con la Fiscalía retiró automóviles y motocicletas con documentaciones adulteradas.

Sobre el particular estuvieron abocados los efectivos de la Unidad Regional V, de la Planta de Verificación y del Grupo Táctico Operacional (GTO).

Las fuentes indicaron que se trata de una modalidad delictiva con crecimiento en todo el país que involucra autos y motos de todas las gamas.

Además del Bora, incautaron también un Chevrolet Corsa, Fiat Uno, Chevrolet Cruze, Ford Ecosport Titanium, y un Volkswagen Boyage, entre otros.

En algunos casos, la adulteración se halla en el estampado alfanumérica de chasis y motor, en tanto que en otra corresponde a las documentaciones que exhiben los conductores.