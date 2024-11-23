¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

DEMORARON A UN JOVEN DE 17 AÑOS

Recuperaron en Itatí una moto robada en Corrientes

Por El Litoral

Sabado, 23 de noviembre de 2024 a las 21:30

En la localidad de Itatí, y luego de una breve persecución, personal de la Comisaría local, demoró a un menor de 17 años que intentaba darse a la fuga a bordo de una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en Corrientes.
Fue durante recorridas en prevención de ilícitos por la localidad cuando dieron con el joven en inmediaciones del Barrio 30 viviendas, quien al ver el patrullero intentó alejarse a gran velocidad. 
En su poder secuestraron una motocicleta marca Honda de 110cc, la cual resultó que registraba pedido de secuestro de la Justicia por una denunciada radicada ante la Comisaría Tercera Urbana de la Capital correntina.
El menor y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno que deberá determinar la responsabilidad del implicado.

