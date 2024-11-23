Mantilla: dos detenidos por abigeato tras el secuestro de 83 kilos de carne

En la localidad de Mantilla desarticularon una banda de cuarteros, luego de un trabajo investigativo que desencadenó en el secuestro de 83 kilos de carne vacuna y la detención de dos personas.

La Policía Rural y Ecológica de San Roque llevó a cabo tareas de inteligencia en colaboración con la Fiscalía Rural y logró la aprehensión de dos personas y el secuestro de carne y otras evidencias en el marco de una causa por supuesto abigeato.

El intervención se inició después de la denuncia de un ganadero de la localidad de Mantilla por el robo de un vacuno de su campo y el hallazgo de restos de una carneada en un campo cercano al suyo, por lo cual los efectivos lograron ubicar a los presuntos sospechosos con el aporte de testigos.

Serían Daniel B. y Matías A. y dos individuos que aún no fueron identificados quienes además fueron vistos vendiendo carne en pequeñas cantidades en la zona.

Los investigadores obtuvieron de la Justicia una orden de allanamiento para la casa de uno de los sospechosos donde secuestraron 83 kilos de carne fraccionada, cuchillos y sierras.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del propietario del inmueble y de su cómplice quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.