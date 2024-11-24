Accidente fatal: un motociclista murió tras colisionar contra un poste de luz

La Policía de Corrientes informó que un joven murió tras colisionar con su motocicleta un poste de luz en la localidad de Goya.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en inmediaciones de avenidad Díaz Colodero y calle Terencio Correa.

Efectivos policiales fueron alertados del suceso, según la información oficial, el siniestro tuvo como protagonista a un joven de 25 años.

Por causas y circunstancias que aún se tratan de establecer, la víctima chocó con la moto contra una columna de luz.

Tras el impacto, se produjo su muerte en el lugar.

Se realizaron los trámites del caso.