Detuvieron a un hombre acusado de estafar a turistas como supuesto guía de pesca

La Policía de Corrientes informó este jueves sobre la detención de un hombre acusado de estafar a personas de todo el país ofreciéndoles servicios como guía de pesca.

El procedimiento se realizó el día miércoles, tras varios allanamientos en la localidad de Paso de la Patria y la capital provincial.

Tras una investigación efectivos de la fuerza lograron identificar al hombre de apellido Quintero de 54 años, oriundo de la provincia de Salta, quien estafaba a sus clientes utilizando plataformas virtuales para ofrecer los servicios de turismo.

Tras ejecutar las órdenes de allanamiento, se procedió a la detención del acusado en una vivienda de la calle Chacabuco, en la ciudad de Corrientes.

Durante el procedimiento se secuestraron varios elementos de interés para la investigación, como teléfonos celulares, computadoras, cheques bancarios, agendas y anotadores, detallaron.

El detenido y los objetos incautados fueron trasladados a la Comisaría de Distrito de Paso de la Patria, donde continúan las diligencias judiciales del caso.