Demoraron a un hombre con 50 gramos de cocaína

La Policía de Corrientes informó este viernes que demoró a 19 personas, una de ellas con envoltorios de cocaína y secuestró ocho motocicletas.

El operativo se desarrolló en horas de la noche del jueves cuando se procedió a la demora de 19 personas para la averiguación de antecedentes.

Durante este procedimiento, uno de los demorados, un hombre de 44 años que se desplazaba en una motocicleta de 110cc, fue encontrado en posesión de un envoltorio con sustancia blanquecina compactada, detallaron.

Ante la situación se realizó un test orientativo que dio positivo para cocaína, con un peso de 50 gramos. Además, se procedió al secuestro de ocho motocicletas que no contaban con la documentación correspondiente que acreditara su propiedad.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 8° Urbana, donde continúan las diligencias y trámites judiciales correspondientes.