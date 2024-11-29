Un hombre tuvo que ser asistido tras ser atacado por abejas en pleno centro correntino

Un hombre de 38 años, identificado como Francisco Jaime, fue atacado por un enjambre de abejas en la mañana de este viernes mientras estaba sentado en una de las bancas de la Plaza 25 de Mayo de la Capital correntina,

“Estaba esperando a mi señora y cuando me di cuenta, me llegó uno (por las abejas) y se pusieron en mi cabeza. Me picaron por todos lados”, relató Jaime tras el incidente.

La situación alarmó a los presentes, y rápidamente se solicitó asistencia médica. Personal del servicio de emergencias 107 acudió de inmediato al lugar, brindando atención a la víctima, quien sufrió múltiples picaduras.

Las autoridades recomendaron a los vecinos tomar precauciones ante la posible presencia de enjambres en la zona, especialmente en espacios públicos. Afortunadamente, el hombre fue estabilizado y no se reportaron consecuencias graves tras el ataque.

*Con información de Radio Sudamericana