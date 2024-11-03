Murió un hombre atropellado por un colectivo de larga distancia

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre murió tras ser embetido por un colectivo de larga distancia, en la localidad de Mercedes.

El hecho ocurrió en la siesta de sábado en inmediaciones de Ruta Nacional N° 123 a la altura del kilómetro 102.

El siniestro tuvo como protagonista a un colectivo de larga distancia conducido por un hombre mayor de edad y un peatón identificado de apellido Duran de 32 años.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 32 años murió por la lesiones sufridas.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, dando intervención a la unidad fiscal en turno