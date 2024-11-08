¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
SAN ROQUE

Un exintendente denunció la sustracción de nueve cerdos

Por El Litoral

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 20:20

La Policía Rural y Ecológica de San Roque, recuperó un total de siete de nueve lechones que fueron denunciados como sustraídos por un exintendente de esa localidad que tendría una granja en las afueras del área urbana.
La investigación policial en colaboración con la Fiscalía en turno, condujo a un grupo de personas que intentaban vender los animales buscados. En tal sentido el exmandatario Raúl Pelozo había alertado del extravío de un total de nueve lechones, siete de los cuales fueron recuperados por el trabajo de los funcionarios policiales. Tras la verificación, los animales fueron entregados a su propietario del barrio Norte, de San Roque bajo acta respectiva, según dispuso la Fiscalía.

