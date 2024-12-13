La historia de la compra de una PlayStation 5 y un Smart de 43 pulgadas que terminó en estafa

Una pareja fue detenida acusada de estafar a un comercio con la compra de una PlayStation 5 y un TV Smart de 43 pulgadas en la ciudad de Corrientes, informaron este viernes fuentes policiales.

El ilícito se registró cuando un hombre desconoció una compra con su tarjeta de crédito ante un local de venta de electrodomésticos que se encuentra en pleno centro de la capital provincial.

Según consta en la denuncia, el comercio recibió una comunicación el pasado 31 de octubre por WhatsApp de una compra realizada mediante la aplicación PayWay.

Los productos adquiridos consistieron en un televisor Led Smart de 43 pulgadas, marca Enova, modelo FHD, color negro y una consola PlayStation 5, marca Sony, modelo PS5 2015, color blanco, con un joystick.

Al constatar que el pago se veía reflejado en la cuenta, la empresa programó la entrega de los electrodomésticos que fueron recibidos por una mujer en el domicilio ubicado en calle Los Tulipanes Nº 300.

Transcurrido un tiempo, el titular de la tarjeta desconoció la compra. Ante esta situación, personal de la empresa intentó localizar a la destinataria y una vecina informó que dicho inmueble funcionaba como una especie de inquilinato y que no conocía a la mujer

Tras una investigación, la Policía realizó un allanamiento en una casa ubicada en el barrio Molina Punta donde se secuestró un arma de fuego, 17 municiones, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (dólares y reales), 3 teléfonos celulares, balanzas y bochitas de droga.

Además, se detuvo a una pareja que fue identificada como Karen Mayal y Franco Morales.