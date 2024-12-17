¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Una mujer se encuentra grave tras un siniestro vial entre una camioneta y un auto

La víctima viajaba como acompañante en uno de los vehículos.

Por El Litoral

Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 09:58

Una mujer resultó herida de gravedad y otra con heridas de menor consideración tras protagonizar un siniestro, informó este martes la Policía de Corrientes. 

El hecho se registró alrededor en horas de la mañana del lunes sobre la Ruta 129 en cercanías de la localidad correntina de Monte Caseros. 

Según las primeras averiguaciones del tema, el auto era conducido por una mujer mayor de edad, mientras que la camioneta era  manejada por un hombre también mayor de edad, quien iba acompañado de dos mujeres adultas.

Como consecuencia del impacto, las acompañantes de la camioneta resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital local. Allí se determinó que una de ellas presentaba lesiones de carácter grave, mientras que la otra sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y se continúan con los trámites pertinentes al caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD