Una mujer se encuentra grave tras un siniestro vial entre una camioneta y un auto

Una mujer resultó herida de gravedad y otra con heridas de menor consideración tras protagonizar un siniestro, informó este martes la Policía de Corrientes.

El hecho se registró alrededor en horas de la mañana del lunes sobre la Ruta 129 en cercanías de la localidad correntina de Monte Caseros.

Según las primeras averiguaciones del tema, el auto era conducido por una mujer mayor de edad, mientras que la camioneta era manejada por un hombre también mayor de edad, quien iba acompañado de dos mujeres adultas.

Como consecuencia del impacto, las acompañantes de la camioneta resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital local. Allí se determinó que una de ellas presentaba lesiones de carácter grave, mientras que la otra sufrió heridas de menor consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y se continúan con los trámites pertinentes al caso.