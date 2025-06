El auto quemado tras el fallido y trágico robo tenía pedido de secuestro de Buenos Aires

La investigación por la muerte de un hombre en la noche del miércoles en un fallido asalto en una casa céntrica de calle Moreno al 1.100, avanza sobre la identificación de los tres delincuentes sospechados de participar en el atraco.

La víctima fue identificada como Julio Seoane Riera, quien según se determinó no poseía ninguna suma significativa de dinero, por lo cual se sospecha de que le pasaron un dato erróneo a los asaltantes.

Huyeron en dirección a la avenida Maipú en un Peugeot 208 con patente “melliza” de otro vehículo similar radicado en la provincia del Chaco.

En las primeras horas del jueves encontraron el automóvil con el que se cometió el delito, destruido en la costa del río Paraná. Fue quemado en la zona del barrio Santa María y tras un análisis de la numeración alfanumérica se comprobó que tenía pedido de secuestro por parte de la Justicia del partido de Moreno, de Buenos Aires.

El titular de Fiscalía en turno de Raúl Pasetto tiene la responsabilidad del caso.

Pese a que transcurrió más de 24 horas aún no se logró ningún avance significativo para ubicar a los autores del violento ataque. El jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón dijo que los delincuentes que ingresaron a la casa eran dos y que a uno de ellos se les cayó un arma de fuego. "Una pistola descargada y oxidada. Pensamos que la usaban para generar miedo", sostuvo.Se tomaron el recaudo de cubrir sus rostros con gorras y barbijos.El jefe de la Policía sostuvo además que los delincuentes no se llevaron nada de valor y hasta el momento no hay ninguna faltante en la propiedad."Ellos no tienen ningún tipo de ahorro en el lugar, no hicieron ninguna venta, algo que amerite alguna sospecha, por lo que se estima de que se equivocaba el objetivo en cuanto ingresaron y a los segundos salieron", agregó en dialogo con Radio Dos.Los investigadores sostienen que un tercer cómplice los esperó en la calle en el Peugeot, el cual actuó de “campana”. La muerte de Seane Riera se habría producido al forcejear con uno de los malvivientes, al parecer por un paro cardio respiratorio.