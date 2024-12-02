Hallaron con vida al joven que era intensamente buscado en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que hallaron con vida al joven que había desaparecido en cercanías a la zona de Puente Tala.

En las últimas horas y tras un amplio operativo, los efectivos lo encontraron en un predio conocido como Rincón Roda en Riachuelo.

El sujeto, identificado como F.A, de 24 años fue trasladado al Hospital para las respectivas atenciones médicas.

La búsqueda comenzó cuando el hombre, había bajado hacia el costado de la ex vía a buscar su motocicleta y luego no regresó más.

Ante esto, la otra persona que se encontraba con Alegre, comenzó a buscarlo, pero no lo encontró, solo estaba su motocicleta y un par de ojotas.

Finalmente, F.A fue hallado sano y salvo durante la noche del lunes.