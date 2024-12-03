Policías fueron atacados por una patota y uno de los uniformados terminó en el hospital

Miembros de la Policía resultaron heridos al intentar demorar a una persona que intentó comenter un ilícito, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en inmediaciones de calle Pitágoras y las Piedras.

Efectivos policiales fueron alertados por un hombre de que un grupo de jóvenes intentaron asaltarlo.

Ante tal situación, los policías se dirigieron al lugar , divisaron al grupo y agarraron a uno de los miembros.

En el momento de la detención, las otras personas que se encontraban en la zona decidieron arrojar piedras y todo tipo de elementos a los efectivos.

Uno de ellos resultó herido por lo cual fue trasladado al hospital para su atención médica.

Además, el móvil policia también fue dañado.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.