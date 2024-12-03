¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMISARIA PRIMERA DE GOYA

Recuperaron numerosas herramientas buscadas por distintas causas

Un hombre fue aprehendido y los dueños de las cosas ya reconocieron sus pertenencias

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 18:48

Mediante tareas de inteligencia, policías de la Comisaría Primera de Goya aprehendió a una persona durante la madrugada de este martes y recuperó varios objetos -en su mayoría herramientas- que eran requeridas por distintas causas. 
Fue durante esos trabajos en colaboración con la Fiscalía en turno cuando detectaron la sospechosa presencia de esta persona. Por su accionar, todo hizo suponer que pretendía ingresar a un domicilio con intenciones delictivas y ante ello fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia policial. 


Además, con autorización judicial se procedió al secuestro de una amoladora de 110, una motosierra y un televisor LED de 32 Pulgadas, entre otras pertenencias. 
Estos elementos, así como la persona quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los dueños de esos bienes recuperados ya reconocieron sus pertenencias por lo cual labraron actas de entrega, según dispuso la Fiscalía.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD