Recuperaron numerosas herramientas buscadas por distintas causas

Mediante tareas de inteligencia, policías de la Comisaría Primera de Goya aprehendió a una persona durante la madrugada de este martes y recuperó varios objetos -en su mayoría herramientas- que eran requeridas por distintas causas.

Fue durante esos trabajos en colaboración con la Fiscalía en turno cuando detectaron la sospechosa presencia de esta persona. Por su accionar, todo hizo suponer que pretendía ingresar a un domicilio con intenciones delictivas y ante ello fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia policial.

Además, con autorización judicial se procedió al secuestro de una amoladora de 110, una motosierra y un televisor LED de 32 Pulgadas, entre otras pertenencias.Estos elementos, así como la persona quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los dueños de esos bienes recuperados ya reconocieron sus pertenencias por lo cual labraron actas de entrega, según dispuso la Fiscalía.