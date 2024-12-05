¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Operativo de control

Corrientes: incautan 55 kilos de marihuana tras persecución y fuga en una Ruta Provincial

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial N°5.

Por El Litoral

Jueves, 05 de diciembre de 2024 a las 08:19

La Policía de Corrientes informó este jueves que en un operativo de control logró incautar 55 kilogramos de Marihuana que eran traslados en un vehiculo, cuyos ocupantes se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió en miércoles por la noche en inmediaciones de Ensenada Grande por la Ruta  Provincial N° 5.

Efectivos policiales se encontraba realizando un operativo de control y prevensión cuando detuvieron la marcha de un automóvil de marca Ford Fiesta. Al momento de identificar a los ocupantes se dieron a la fuga. 

Tras una persecución, los implicados abandonaron el rodado, huyeron y no pudieron ser localizados. 

Posteriormente, al inspeccionar el vehiculo hallaron en su interior cinco  paquetes grande de sustancia vegetal compactada que luego resultó ser  marihuana, conforme al test de orientación.  El pesaje arrojó un total de 55 kilogramos. 

Todo lo incautado fue puesto a disposición del juzgado federal de turno de Corrientes Capital. 

Se realizaron los trámites correspondientes del caso. 

 

