Allanamientos: secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a varias personas

Los allanamientos se realizaron en horas de la tarde del viernes en dos barrios de la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 07 de diciembre de 2024 a las 12:29

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a varias personas tras dos allanamientos en el barrio Serantes y Pirayuí de la capital correntina. 

El primer procedimiento lo efectuaron en un domicilio ubicado por calle Añasco del barrio Serantes, lugar donde secuestraron 71 envoltorios de polietileno conteniendo sustancia de cocaína con un peso de 13 gramos. 

Asimismo, hallaron 3 envoltorios de polietileno con sustancia de origen vegetal (marihuana) con un peso de 12 gramos, dinero en efectivo, 8 teléfono celulares y otros elementos de dudosa procedencia.

Por este procedimiento, detuvieron a dos personas.

El segundo allanamiento lo realizaron por calle Julio Verne del barrio Pirayui, donde secuestraron un total de 81 envoltorios de polietileno con sustancia en polvo el cual arrojo positivo para clorhidrato de cocaína, teléfono celulares y dinero en efectivo. 

Por el caso, procedieron a la detención de tres hombres mayores de 28, 32 y 38 años de edad.

En ambos casos, los demorados y detenidos, junto con los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dirección general a fin de continuar con las diligencias del caso.

