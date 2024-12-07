¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Provincias Unidas cuatreros Gustavo Valdés
Corrientes

Intentaban huir con más de 45 kilos de marihuana y fueron sorprendidos por la Policía

El hecho se registró en horas de la noche del viernes en Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 07 de diciembre de 2024 a las 09:01

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron más de 45 kilos de marihuana en que fueron abandonados en una calle entre la localidad correntina de Santa Ana y San Luis del Palmar. 

Efectivos policiales realizaban recorrerías de prevención, cuando divisaron la presencia de dos sujetos entre los pastizales, quienes al notar la presencia policial huyeron de la zona, dejando abandonados 4 paquetes escondidos entre los matorrales. 

Ante el hecho, los policías procedieron a retirar los paquetes del lugar para el test correspondiente, el cual resultó positivo para marihuana con un peso aproximado de 46 kilos. 

 


 

