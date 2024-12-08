¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Corrientes

Llevaba envoltorios de marihuana en un cartera y quedó detenido

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 08 de diciembre de 2024 a las 19:44

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un joven que fue sorprendido con envoltorios de marihuana en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban operativos de control por calles Gobernador Virasoro y Estados Unidos cuando detuvieron la marcha de una motocicleta Mondial110cc, en la que circulaba un hombre mayor de edad. 

Al inspeccionar la cartera que llevaba el hombre, los Policías hallaron que tenía un total de 10 envoltorios de polietileno tipo bochitas, con sustancia de origen vegetal. 

Por tal motivo, realizaron el test orientativo, el cual arrojo positivo para marihuana.

El demorado y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.

