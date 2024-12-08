Una mujer encontró una granada mientras limpiaba su casa

Una mujer estaba limpiando su casa cuando encontró en un cajon una granada activa. El hecho ocurrió en un barrio capitalino.

Un sorprendente y peligroso hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Nicaragua al 3600, en el barrio Serantes de Corrientes.

La hija de un exmilitar fallecido encontró una granada de mano con su capacidad explosiva intacta dentro de un cajón.

El artefacto, identificado como una granada FM K-2, fue detectado por la mujer, quien inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Efectivos de la Brigada de Explosivos de Bomberos de la Policía llegaron al lugar para asegurar la zona, retirar la munición de guerra y trasladarla a un sitio especializado para su desactivación.

Cabe recordar la importancia de reportar este tipo de hallazgos de inmediato y evitar manipular objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad.