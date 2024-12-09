¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Corrientes

Incautaron planta de marihuana durante un allanamiento

Al respecto se realizan las diligencias correspondientes. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 10:44

La Policía de Corrientes informó este lunes que en el marco de un allanamiento encontraron e incautaron una planta de marihuana en un domicilio de la ciudad de Corrientes.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde del domingo en una vivienda ubicada en calle Patagonia, entre Río Limay y Ricardo Gutiérrez de la Capital correntina. 

Durante la diligencia, los efectivos hallaron una planta de cannabis sativa de 1,45 metros de altura, expresaron. 

Ante el hallazgo, se realizó el test orientativo correspondiente, confirmando que se trataba de marihuana.

La planta fue incautada y se dio aviso a la autoridad judicial. En paralelo, se inició una causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737, mientras continúan las investigaciones y trámites

