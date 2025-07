El abogado del papá de Loan informó que rastrillarán el campo de Catalina

Roberto Méndez, abogado del papá de Loan Danilo Peña, informó que rastrillarán el campo de Catalina Peña con peritos de parte.

Luego, dieron una conferencia de prensa:

El trabajo que estuvimos haciendo con el doctor Maidana es conocer la zona donde se ha estado buscando. Identificamos un par de puntos calientes que queremos repasar, hicimos un trabajo de mapeo".

"Hay dos puntos calientes que son los primeros trabajos que vamos a hacer con detecciones de canes de RH. Queremos aportar la causa con el trabajo sistemático de canes".

"Pretendemos aportar a la causa y dar por descartado algunas hipótesis. Vemos que no se hizo un trabajo sistemático con los rastrillajes".

"Pedí que se citen testigos que no se han solicitado".

"No vamos a trabajar con rastro específico, pero sí con perros de RH certificados. La idea es brindar certeza en esta causa porque sabemos que hay sectores con muchos grises. Hay sectores donde no se rastrilló bien. Esto comprende un sector de la zona sur donde se plantean la mayor cantidad de dudas".

"Vamos a trabajar sobre el mapeo y registrar lo que se ha hecho hasta el momento. Si los perros realmente fueron eficientes en una zona difícil de trabajar".

"Los perros se entrenan para detección que un cadáver humano desprende. Compartimos el 90% del aroma lo compartimos con todos. En el rastro específico un can busca 10 elementos y en restos humanos son 40. Son canes certificados en restos humanos. Queremos seguir por una única hipótesis que es la que conocemos todos".

"Tuvimos muy en cuenta la declaración del ambulanciero. Queremos entender desde donde pudo haber venido el sonido para que él lo haya escuchado. Estuvimos haciendo trabajos en el terreno, es factible que lo haya escuchado en cuanto a dónde se haya producido y por qué se produjo".

"Detectamos algunas falencias. Queremos descartar que Loan se encuentra en el lugar y trabajar sobre la hipótesis de la sustracción con el ocultamiento".

"Todos tenemos la misma duda y hay que esclarecer con qué finalidad, por qué lugar se hizo y quiénes participaron de la sustracción".

"Necesitamos que cada escalón nos habilite a subir al otro, no podemos establecer una hipótesis sin ir subiendo los escalones".

"Es una zona muy compleja por el terreno, por el paso del tiempo y por la composición de los pastizales. Queremos entender por qué se direccionó a un solo lugar. Todos los protocolos indican que hay que ir al punto cero".

"Olor de referencia ya no puede quedar, las moléculas que desprendemos no perduran más de 72 horas en el ambiente. Es como si hubiese una gota de agua que a las 72 horas se evapora".

TN