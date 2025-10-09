La Policía recuperó un teléfono de alta gama denunciado como robado

La Policía de Corrientes informó este jueves que recuperaron un teléfono celular del alta gama denunciado como sustraído en el marco de una investigación por un supuesto robo.

La recuperación del dispositivo móvil se logró en inmediaciones de las calles Díaz de Vivar, entre General Paz y Necochea, donde, tras diversas tareas investigativas, los agentes divisaron a un grupo de personas. Al intentar ser identificados, estas huyeron del lugar, abandonando en la vía pública un teléfono celular marca iPhone SE.

Luego de las correspondientes averiguaciones, se determinó que el dispositivo era el mismo denunciado como robado, por lo que fue secuestrado conforme a las formalidades legales.

El teléfono fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los trámites de rigor en la dependencia policial.